iltra2

TRADATE – Due piccoli cinghiali sono stati trovati senza vita lungo la carreggiata all’altezza del ponte dell’ospedale, sulla strada che collega il centro di Tradate con l’area periferica. L’episodio è avvenuto nin serata qualche giorno fa, intorno alle 22.

A segnalare l’accaduto è stata una residente che, tornando in auto da Tradate, ha notato i due cuccioli stesi sull’asfalto. Dopo aver valutato la pericolosità della situazione, ha allertato i carabinieri, che sono intervenuti rapidamente sul posto per rimuovere gli animali e mettere in sicurezza la strada.

La cittadina ha poi raccontato sui social la dinamica e il suo dispiacere per il fatto che, fino al suo intervento, nessuno si fosse attivato per segnalare o soccorrere. L’episodio riporta l’attenzione sulla presenza di fauna selvatica alle porte della città, in particolare nelle zone boschive e poco illuminate, con rischi sia per gli animali che per gli automobilisti.

In zona già molte volte anche di recente è stata segnalata la presenza di cinghiali, provenienti dal vicino Parco Pineta e che si avvicinano all’abitato.

23042025