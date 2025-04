Politica

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la lettera aperta scritta dal candidato sindaco Augusto Airoldi indirizzata ad Anpi.

Gentili amici dell’ANPI,

desidero rivolgere a voi, custodi della memoria della Resistenza, un saluto caloroso e un sincero ringraziamento in occasione dell’ottantesimo anniversario della Festa della Liberazione.

Questa data rappresenta un pilastro fondamentale della nostra identità nazionale, un momento per onorare il coraggio e il sacrificio di chi ha lottato per la libertà e la democrazia, sconfiggendo l’oppressione fascista e nazista. La Resistenza non è stata solo una lotta armata, ma un movimento di popolo che ha unito donne e uomini di ogni estrazione sociale, culturale e politica, accomunati dall’ideale di un’Italia giusta, libera e solidale.

In questi anni abbiamo collaborato per dare fattiva e concreta testimonianza dei valori che ispirarono la Resistenza e che più di un saronnese pagò con la vita. Parimenti abbiamo reso visibile il nostro ringraziamento agli Internati Militari saronnesi, anch’essi testimoni dell’opposizione ai collaborazionisti della Repubblica di Salò. Come candidato sindaco, mi impegno a continuare nell’azione di promozione dei valori antifascisti e democratici che l’ANPI e tutte le associazioni partigiane, rappresentano con dedizione e passione.

La mia visione per la nostra Città si fonda sui principi di inclusione, solidarietà, giustizia sociale e partecipazione, che trovano le loro radici proprio nell’eredità della Liberazione. Intendo lavorare per una comunità che nella viva memoria del sacrificio degli uomini liberi, trovi l’ispirazione per costruire un futuro migliore. Gli scenari di guerra vicini e lontani interrogano le nostre coscienze e rendono più che mai attuale il bisogno e il desiderio di Resistenza e Libertà contro ogni forma di sopruso, violenza, coercizione.

In questo giorno di festa, vi invito a proseguire insieme il nostro impegno comune per difendere la democrazia e contrastare ogni forma di intolleranza e autoritarismo. La vostra opera è preziosa e indispensabile, e sono certo che, con il vostro sostegno, potremo costruire una comunità sempre più unita e consapevole.

Con profonda stima e gratitudine,

Augusto Airoldi

