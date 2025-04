Basket

CISLAGO – Ultima gara di stagione regolare col brivido per il Cistellum Basket Cislago, che venerdì 11 aprile 2025, davanti a un Pala Ceriani gremito, ha superato di misura la Robur et Fides Varese con il punteggio di 67-66 nella 13ª giornata di ritorno del campionato Divisione Regionale 1 – girone Ovest A.

Match dai due volti per i ragazzi di coach Cistellum: dopo una partita sempre sotto controllo e un vantaggio che aveva toccato anche i +16, nell’ultimo quarto è arrivato un calo di concentrazione che ha permesso agli ospiti di rientrare in gara. Ma alla sirena finale è bastato un punto per festeggiare il successo e confermare il secondo posto in classifica al termine della regular season.

Ora per il Cistellum una settimana di pausa, prima di tornare in campo per la prima gara dei playoff, in programma domenica 27 aprile alle 18.30, sempre tra le mura amiche del Pala Ceriani.

La società ha ringraziato il pubblico per il calore e il sostegno costante durante tutta la stagione, in particolare per aver ancora una volta riempito gli spalti nell’ultima gara casalinga.

(foto archivio)

