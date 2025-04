Basket

SARONNO – Oggi alle 21.15 si riaccendono le luci del Palaronchi di via Colombo per la partita della 12′ giornata di ritorno (la penultima) del campionato di basket maschile Dr2 che vede opposta la formazione locale della Robur con il Csg Busto Garolfo. Una sfida contro un avversario abbordabile, per i roburini, che d’altronde non si devono distrarre se vogliono consolidare il secondo posto in graduatoria in vista dei playoff per il salto di categoria. Quella della Robur è la “formazione B” saronnese, la prima squadra partecipa al campionato di serie B Nazionale.

Classifica

Soul Basket Milano 40 punti, Azzurri Niguardese, Brusuglio e Robur Saronno 36, Mojazza Milano e Bollate Goss 32, Players Marc. e Cesano Seveso 24, Osl Garbagnate e Murat Bollate 18, Csg Busto Garolfo 16, Basket Canegrate 10, Libertas Vanzago e San Giuseppe Arese 8.

