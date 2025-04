Basket

MILANO – Dopo Rick Pitino di Saint John’s University e Adrian Wojnarowski di Saint Bonaventure University anche la Robur Basket Saronno è stata ospite dell’Olimpia Milano.

Nell’incontro di ieri mattina i dirigenti saronnesi Mauro Oliva e Tomaso Merlo, con coach Lele Camorani, hanno colto l’occasione per parlare di giovani, futuro e strategie di allenamento. “Una bellissima esperienza, grazie a coach Ettore Messina e tutto il suo staff” dicono dalla Robur.

L’Az Robur Saronno milita nel campionato di serie B Nazionale, nel quale è al debutto: alle spalle della formazione maggiore un ampio settore giovanile sempre ai vertici in ambito lombardo.

(foto: i saronnesi sono stati ospiti dell’Olimpia Milano)

24042025