SARONNO – Brillante prova e successo come da pronostico per la formazione under 19 della Robur Saronno che ieri sera al Palaronchi di via Colombo, davanti a 150 spettatori, ha affrontato e battuto il Basket Groane di Lentate sul Seveso nel primo turno dei playoff. Gara a senso unico, all’intervallo già un vantaggio rassicurante per i saronnesi del coach Ezio De Piccoli (40-20) e poi il match è proseguito sulle stesse note, per chiudersi 79-52.

Il calendario delle prossime gare

Per quanto riguarda la U19, ieri sera dunque al Palaronchi la partita vincente contro Basket Groane, la under 15 è di scena domenica mattina alle 11.15 mentre la under 13 gioca sempre domenica alle 14 in casa contro la Samgiorgese, e la Under 17 scende in campo domenica 27 aprile slle 18.30 a Corsico.

(foto: una fase di gioco della partita della formazione U19 della Robur Saronno)

24042025