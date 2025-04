Calcio

BARLASSINA – Grandissimo risultato per l’oratorio San Giulio di Barlassina che, dopo la vittoria per 5-0 sul San Maurizio di Cassano Magnago a Monza, conquista la vittoria della fase interregionale della Philadelphia Junior Cup 2025, il prestigioso torneo di calcio a 7 organizzato in collaborazione dalla Lega Serie A, Csi e Philadelphia.

Con la vittoria per 5-0 nella finale disputata all’oratorio Triante di Monza, il San Giulio di Barlassina conquista anche l’accesso alla fase finale del torneo che si disputerà tra il 13 e il 15 maggio a Roma assieme alle altre sette squadre finaliste nazionali. Il format delle finali è al momento ancora in definizione. Ufficiale, invece, la scelta di far disputare la finalissima allo stadio olimpico di Roma poco prima della finale di Coppa Italia tra Bologna e Milan.

Ecco le parole piene di orgoglio e soddisfazione del dirigente del San Giulio Alessandro La Greca: “Si tratta di un sogno per questi ragazzi e per la nostra società. Siamo arrivati fin qui un passo alla volta, sempre nel pieno rispetto degli avversari che abbiamo incontrato lungo il cammino. Il merito di quanto fatto va in primis ai ragazzi per la tenacia con cui hanno creduto fin dall’inizio all’impresa. Devo ringraziare, poi, i nostri allenatori che hanno fatto un grande lavoro nel far crescere tecnicamente i ragazzi, nel creare un bellissimo gruppo e nel trasmettere i giusti valori educativi. Certo, ci è voluta anche un po’ di fortuna che nello sport aiuta sempre chi ci crede fino alla fine. Con lo stesso spirito andremo a Roma per continuare a sognare. La speranza è di giocare al massimo delle nostre possibilità e di fare bella figura.”

“Partecipare alla Philadelphia Junior Cup è stato, fin da subito, motivo di grande orgoglio per tutti noi. Un torneo che unisce sport, valori e passione, e che ci ha regalato emozioni difficili da descrivere». Queste le parole di Matteo Redaelli, allenatore del San Giulio Barlassina. Infatti, la Philadelphia Junior Cup rappresenta un progetto sportivo ed educativo di promozione dei valori fondamentali sociali come l’amicizia e il rispetto, oltre che il rifiuto di ogni discriminazione, motivo per cui affianca la campagna “Keep racism out” promossa dalla Lega Serie A.