Saronnese

CARONNO PERTUSELLA – In occasione degli ottanta anni dalla Liberazione del nazifascismo in Italia, il comune di Caronno Pertusella celebrerà il 25 aprile con una manifestazione alla quale parteciperanno, oltre i cittadini, il sindaco Marco Giudici, rappresentanti dell’amministrazione comunale e rappresentanze di Anpi, Alpini, Avis, Carabinieri e Protezione Civile.

L’appuntamento sarà venerdì 25 aprile alle 8 del mattino alla baita degli Alpini di via Pola dove avverrà il tradizionale alzabandiera. Alle 8.30 si terrà, invece, la santa messa alla chiesa sant’Alessandro di Caronno. Successivamente, alle 10, ci sarà la deposizione di una corona di alloro al monumento ai caduti di Bariola accompagnata da un brano musicale eseguito dall’accademia e corpo musicale Concordia Santa Cecilia. Il corteo, invece, inizierà alle 10.15 fuori dalla Rsa Casa Cova di via Trieste e passerà per diverse vie del paese tra cui piazza Vittorio Veneto, via Quattro Novembre, via Damiano Chiesa, viale Italia e piazza Aldo Moro. Durante l’intera manifestazione, interverranno il presidente dell’Anpi di Caronno Pertusella Massimiliano Caselli e il sindaco Marco Giudici, oltra lettura da parte di alcuni brani da parte di studenti dell’istituto comprensivo scolastico Alcide De Gasperi.

(foto da archivio)

