CESANO MADERNO – Anche quest’anno, nella mattina odierna, si è rinnovata la tradizione della deposizione delle coroncine d’alloro sulle lapidi dedicate ai caduti di Cesano Maderno, in un momento di raccoglimento e memoria promosso dal Comune. A rappresentare l’amministrazione comunale l’assessora alla Cultura Martina Morazzi, accompagnata dai rappresentanti delle associazioni combattentistiche e dell’Anpi Cesano Maderno.

Un gesto semplice ma significativo per rendere omaggio a coloro che hanno sacrificato la vita per la libertà e la democrazia.

Il programma del 25 aprile

Le commemorazioni proseguiranno domani, giovedì 25 aprile, con il programma ufficiale per l’80° anniversario della Liberazione. Il corteo cittadino partirà alle 9.40 da corso Libertà (parcheggio antistante la vecchia stazione) e sfilerà lungo corso Roma, via Matteotti, piazza 25 aprile e via Dante.

Alle 10 nella chiesa di Santo Stefano, sarà celebrata la messa. Seguiranno, alle 11, l’alzabandiera, la deposizione delle corone d’alloro al Monumento ai Caduti del Capoluogo e a quello della piazzetta della Pace, oltre ai discorsi celebrativi delle autorità.

L’amministrazione comunale invita tutti i cittadini a partecipare e ad esporre il Tricolore, come segno di unità e memoria collettiva.

(foto: un momento della cerimonia)

24042025