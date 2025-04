Altre news

SARONNO – Giovedì 24 aprile, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da condizioni di tempo stabile, con cieli sereni o poco nuvolosi fin dal mattino. Non sono attese precipitazioni e l’atmosfera si manterrà asciutta per l’intero arco della giornata.

Le temperature si manterranno su valori miti e tipicamente primaverili: la massima toccherà i 23°C nelle ore centrali del giorno, mentre la minima registrata sarà intorno ai 10°C. I venti soffieranno con moderata intensità dai quadranti settentrionali sia al mattino che al pomeriggio, contribuendo a mantenere il cielo limpido. Non sono previste allerte meteo. Il campo di alta pressione che abbraccia la Lombardia garantirà stabilità atmosferica e cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi su gran parte della regione. Sulle Prealpi orientali è prevista una temporanea copertura nuvolosa nelle ore centrali, con possibilità di deboli piogge, in esaurimento verso sera. Altrove, inclusa Saronno, la situazione resterà stabile e soleggiata.

Nel Tradatese e nelle Groane il tempo sarà analogo a quello di Saronno, con cieli sereni e temperature comprese tra i 9°C e i 22°C. Anche qui non sono previste precipitazioni e i venti saranno moderati da nord, in graduale attenuazione.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.