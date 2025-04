Eventi

CISLAGO – La tradizione si rinnova e l’attesa cresce: domenica 27 e lunedì 28 aprile torna l’amata Festa Bèla, la festa patronale di Sant’Abbondanzio, che anche quest’anno promette di colorare le vie di Cislago con un programma ricco di iniziative per tutte le età.

Tra cultura, musica, spettacolo e spiritualità, il paese si trasformerà in un vivace centro di festa. Domenica 27 aprile nelle vie del centro storico, saranno protagonisti stand commerciali e gastronomici, bancarelle artigianali e il mercatino dei creativi, con tante associazioni locali: dalla Pro Loco alla Croce Rossa, da Avis a Caritas, tutte pronte ad accogliere i visitatori con le loro attività e iniziative. Ad aprire le celebrazioni alle 10.30 la messa solenne, per proseguire alle 15.30 con i Vespri e la tradizionale processione con l’urna di Sant’Abbondanzio.

Il Parco Castelbarco sarà il cuore delle attrazioni per i più piccoli, con luna park, gonfiabili e giostre, ma anche teatro di momenti dedicati allo sport e alla cultura. Si partirà con il battesimo della sella a cura di Garden Horses, per poi passare alle esibizioni di danza del gruppo Danz arte, alle 15.30, e alle dimostrazioni sportive del Cistellum Judo Karate, in programma per le 16.30. Nel tardo pomeriggio, alle 17.30, spazio anche alla creatività con il musical realizzato dal Laboratorio delle Idee.

Nel frattempo, piazza Castelbarco e viale IV Novembre ospiteranno il “Cislago art contest“, con una mostra aperta per tutta la giornata (dalle 9 alle 18.30) e la presenza dell’artista Fabrizio Vendramin, che alle 17.45 sarà protagonista di una spettacolare performance di action painting. Le sue pennellate rapide e cariche di energia faranno da preludio alla premiazione ufficiale del concorso artistico alle 18.

Il pomeriggio sarà animato anche dall’arrivo del gruppo folkloristico “I Brianzoli”, che dalle 16.15 porterà tra la gente colori, suoni e tradizioni della cultura popolare lombarda con uno spettacolo itinerante tra le vie del centro.

Lunedì 28 aprile sarà la giornata conclusiva, ancora animata da bancarelle e stand gastronomici tra via Cavour e piazza Toti, ma anche caratterizzata da un importante momento spirituale: alle 10.30 la chiesa di Santa Maria Assunta ospiterà la celebrazione eucaristica in onore di Sant’Abbondanzio presieduta dall’Arcivescovo Mario Delpini, a cui seguiranno l’incendio del pallone in chiesa e il pranzo comunitario.

Le celebrazioni religiose prenderanno il via già sabato 26 aprile, alle 21, con il concerto della corale Santa Cecilia e dell’orchestra Sammartini nella chiesa di Santa Maria Assunta e culmineranno nella processione per le vie del paese di domenica pomeriggio, con partenza alle 15.30 da piazza Enrico Toti.

(foto d’archivio)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09