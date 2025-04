Politica

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Tu@Saronno in merito alla candidatura della partigiana Ivonne Trebbi a sostegno di Ilaria Pagani.

La storia di Tu@Saronno è una storia che affonda le proprie radici nella Costituzione della Repubblica Italiana, e di conseguenza nell’antifascismo e nella difesa dei valori liberali di democrazia, uguaglianza e diritti per tutti. Con grande orgoglio possiamo dire di aver presentato nelle nostre liste, già a partire dal 2009, rappresentanti partigiani che hanno combattuto contro il regime fascista durante la guerra civile per dare a tutti noi le libertà di cui oggi godiamo.

Siamo quindi molto felici di annunciare che ha accettato di candidarsi nelle nostre fila, a sostegno di Ilaria Pagani, Ivonne Trebbi, nome di battaglia “Bruna”, membro attivo del Gruppo di Difesa della Donna (GDD) e della Brigata SAP “Venturoli”, imprigionata nel gennaio del ‘45 dal regime nazifascista e liberata il 23 aprile sempre di quell’anno, a pochi giorni dalla Liberazione.

Ivonne, voce e volto della Resistenza in tantissime ricorrenze cittadine e attivissima nella politica anche dopo la guerra, fa seguito a Paride Brunetti e Aurelio Legnani, anch’essi partigiani saronnesi, che ci hanno onorato con la loro candidatura nel corso dei 16 anni della nostra storia.

In particolare, in una campagna in cui per la prima volta il centrosinistra saronnese sostiene una candidata sindaca, Ilaria Pagani, e per una lista come Tu@Saronno che presenta più candidate femminili che maschili, Ivonne Trebbi è una costante fonte d’ispirazione per tutte le donne che desiderano dedicarsi alla vita pubblica, ambito in cui spesso vengono relegate a figure di secondo piano.

Il suo supporto è un grande onere che ci deve impegnare ancora di più a sostenere i valori della Resistenza e della Costituzione. Grazie Ivonne, e viva l’Italia Liberata!

Vuoi altre notizie sulla campagna elettorale?

Gossip, interviste, eventi e aggiornamenti in tempo reale: 👉 clicca qui per accedere alla sezione elettorale di ilSaronno.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09