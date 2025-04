Comasina

CESANO MADERNO – Appuntamento con la letteratura questa sera, martedì, a Palazzo Arese Borromeo di via Borromeo. Alle 21, nella suggestiva cornice della Sala Aurora, lo scrittore Fabio Genovesi presenterà il suo ultimo romanzo, Mie magnifiche maestre.

Autore apprezzato per la sua capacità di raccontare l’Italia con uno sguardo insieme ironico e poetico, Genovesi è nato e vive a Forte dei Marmi. Tra i suoi titoli più noti figurano Esche vive, Chi manda le onde, Il mare dove non si tocca, Cadrò, sognando di volare, Il calamaro gigante e Oro puro. Oltre alla narrativa, collabora con il Corriere della Sera ed è noto al grande pubblico come voce culturale delle telecronache Rai durante il Giro d’Italia.

L’incontro è aperto al pubblico fino a esaurimento posti. Un’occasione per incontrare dal vivo uno degli autori più originali del panorama letterario italiano.

