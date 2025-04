Città

ORIGGIO – Dalle prime luci dell’alba fino a tarda sera, Origgio si prepara a vivere una giornata intensa e ricca di appuntamenti con il momento clou della Fiera Primaverile del Bestiame e delle Merci, con un programma pensato per grandi e piccoli, tra tradizione, musica e divertimento.

L’apertura dell’area fiera e delle bancarelle è prevista alle 7, con espositori dislocati lungo le vie del paese e una varietà di proposte per tutti i gusti. Sin dalle prime ore, sarà visitabile anche l’amatissima mostra degli animali della fattoria, un’occasione speciale per osservare da vicino mucche, pecore, capre e tanti altri amici a quattro zampe.

Il cuore agricolo della manifestazione sarà protagonista con i laboratori didattici dedicati ai prodotti della terra: i visitatori potranno scoprire i segreti del latte e della mungitura, imparare a conoscere i formaggi e i cereali, e vedere come si lavora la lana delle pecore. Un’occasione educativa e coinvolgente, soprattutto per i più giovani.

Dalle 10 inizieranno le attività di animazione per bambini e il raduno di truck con esposizione dei giganti della strada. A seguire, dalle 10.30, sarà la volta dei trattori agricoli, che sfileranno in mostra raccontando la storia e l’evoluzione del lavoro nei campi.

Alle 11 spazio allo spettacolo equestre, che tornerà poi anche nel pomeriggio alle 16, portando in scena l’eleganza e la forza dei cavalli in un’esibizione da non perdere.

Per chi ama le specialità gastronomiche, i momenti dedicati alla ristorazione saranno due: dalle 12 per il pranzo e dalle 19.30 per la cena, con proposte culinarie pronte a soddisfare ogni palato.

A concludere la giornata, doppio appuntamento serale: alle 21 lo spettacolo musicale per chi desidera ballare e cantare sotto le stelle, e, in contemporanea, l’atteso XVIII Concerto della Liberazione a cura dell’Associazione Coro “Amici della Montagna”, che si terrà nella suggestiva chiesa di San Giorgio, con la partecipazione del coro Divisi da Valencia.

Una giornata da vivere tutta d’un fiato, tra tradizione contadina, convivialità e musica.

