Cronaca

VARESE – I vigili del fuoco hanno operato ininterrottamente per tutta la notte con numerose squadre, intervenendo per far fronte alle numerose richieste di soccorso legate a frane, allagamenti e smottamenti.

Grazie all’intenso lavoro svolto, la situazione risulta ora nettamente migliorata. Le condizioni meteo in attenuazione hanno consentito una gestione più agevole degli interventi residui, permettendo il rientro delle squadre di rinforzo provenienti dai comandi di Milano, inviate ieri per supportare il dispositivo locale.

Le previsioni meteo per le prossimo ore sembrano delineare un miglioramento delle condizioni, anche in vista del 25 aprile.

(foto: uno dei numerosi interventi dei vigili del fuoco sul territorio per l’ondata di maltempo delle scorse ore)

24042025