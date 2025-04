Città

SARONNO – Hanno appena aperto gli occhi, ma già affrontano il mondo con il peso della sopravvivenza. Al gattile di Saronno, la primavera porta con sé una nuova ondata di cucciolate: piccole vite fragili che chiedono soltanto protezione, calore e un pasto sicuro. Ma le scorte sono finite, e per chi ogni giorno si prende cura di loro, è il momento di chiedere aiuto.

I volontari dell’Enpa lanciano un appello urgente: il cibo per i gattini è già terminato e quello per gli adulti sta per esaurirsi. L’invito alla comunità è chiaro: c’è bisogno di donazioni per affrontare un’emergenza concreta che riguarda decine di animali.

Le scorte al gattile sono ormai terminate: non ci sono più croccantini per i cuccioli, e a breve mancherà anche il cibo per i gatti adulti. Dopo aver accolto diverse famiglie feline, i volontari si trovano davanti a un’impennata dei bisogni quotidiani e lanciano un accorato appello alla comunità.

Servono con urgenza:

Crocchette per gatti adulti e cuccioli

Umido Felix Junior per i piccoli e ghiottonerie per gli adulti

Sabbietta agglomerante per lettiere (non profumata, né al silicio)

Cibo umido kitten Royal Canin e Natural Trainer

Gastrointestinal kitten della Royal Canin

Chi desidera aiutare può portare le donazioni al gattile di via Novara 20 a Saronno, ogni giorno dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 18 alle 19. In alternativa, è possibile ordinare i prodotti tramite la lista Amazon dell’associazione, che prevede la consegna all’indirizzo predefinito (Caronno Pertusella, da non modificare): https://amzn.eu/8P8URPq

Un piccolo gesto può fare la differenza: una ciotola piena, una lettiera pulita, una mamma più serena. “Grazie di cuore per il supporto” è il ringraziamento sincero che arriva dai volontari, ogni giorno accanto a chi non ha voce per chiedere aiuto.

