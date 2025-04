SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, martedì 23 aprile, l’attenzione si è concentrata su un infortunio in un cantiere stradale, un incidente in città e le tensioni politiche legate alla sicurezza ferroviaria. Spazio anche alla spiritualità, con un evento dedicato a Carlo Acutis, e all’attualità internazionale con un flash mob per la pace in Palestina.

Un operaio di 51 anni è rimasto ferito in un cantiere stradale. L’uomo è stato portato in ospedale e sulla dinamica dell’incidente sta indagando la polizia locale.

Disagi alla viabilità in via Monte Rosa a seguito di un incidente avvenuto nell’ora di punta. Nessun ferito grave, ma notevoli rallentamenti per il traffico cittadino.

Sabato a Saronno si terrà un flash mob per chiedere la fine del conflitto in Palestina, con un momento dedicato anche alla memoria di papa Francesco e al suo messaggio di pace universale.

Auto contro idrante, acqua nel giardino di villa Gianetti.

Sicurezza in stazione al centro dello scontro politico.

Si terrà, malgrado il rinvio della canonizzazione, il triduo di preghiera dedicato ad Acutis.

