Comasco

ROVELLASCA – Anche per quest’anno il Comune di Rovellasca ha avviato una campagna di derattizzazione delle aree pubbliche, con l’obiettivo di contenere la presenza di roditori nei punti più sensibili del territorio.

L’intervento prevede la collocazione di 40 erogatori di esche topicide, visibili come piccole scatole, distribuiti in aree verdi, parchi giochi, scuole, zona cimitero (compresi area cani e orti), stazione Fnm e parcheggi annessi, oltre al centro storico, in particolare nelle zone a maggiore densità abitativa o presenza di attività di ristorazione. Gli erogatori sono segnalati con apposite etichette. Per garantire un’azione continua ed efficace, tra maggio e novembre saranno effettuati quattro interventi di manutenzione e sostituzione delle esche.

Il sindaco Sergio Zauli ha ricordato che la collaborazione dei cittadini è fondamentale: si invitano tutti a non abbandonare rifiuti organici, a mantenere puliti giardini e aree private, e a provvedere a eventuali derattizzazioni negli spazi di propria competenza, segnalando eventuali erogatori danneggiati all’indirizzo: [email protected].

Gli interventi comunali riguardano esclusivamente aree pubbliche o di proprietà dell’ente, ma con l’impegno condiviso si può garantire un ambiente più sano e sicuro per tutti.

24042025