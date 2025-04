Limbiate

LIMBIATE – In occasione dell’80° anniversario della Liberazione, il Comune di Limbiate invita tutti i cittadini a partecipare alle celebrazioni in programma venerdì 25 aprile, per rendere omaggio a chi ha lottato per la libertà e la democrazia.

Il programma della giornata prevede il tradizionale corteo cittadino e una cerimonia commemorativa, accompagnati dalle musiche dell’associazione musicale “Corinna Bruni”.

Il ritrovo è fissato per le 10 in Largo Partigiani, all’angolo con via Fratelli Cervi.

Alle 10.15 partirà il corteo che seguirà il percorso lungo via Fratelli Cervi, via Piave, via Manin, via Dante, via Casati e via Monte Bianco.

L’arrivo è previsto per le 11 al monumento davanti al Municipio, dove si terrà la deposizione della corona, un momento di preghiera e gli interventi delle autorità locali.

In caso di maltempo, il programma subirà una variazione: il ritrovo sarà direttamente presso il Municipio alle 10.45.

La cittadinanza è invitata a partecipare numerosa a questo appuntamento di memoria e unità, nel segno dei valori della Resistenza.

24042025