Cronaca

GARBAGNATE MILANESE – È stato arrestato il conducente dell’Audi A4 Avant coinvolta nel grave incidente avvenuto venerdì 9 febbraio in via Peloritana, nel quale cinque giovani rimasero feriti, uno dei quali in condizioni gravissime. Si tratta di un uomo di 33 anni, di etnia rom, ritenuto responsabile del reato di lesioni personali stradali gravissime con l’aggravante della fuga.

L’uomo è stato rintracciato e arrestato lunedì 14 aprile dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Rho, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Milano, su richiesta della Procura della Repubblica.

Secondo la ricostruzione l’incidente si era verificato mentre il conducente dell’Audi, nel tentativo di sorpassare un altro veicolo, aveva perso il controllo, andando a impattare contro lo spartitraffico centrale. Dopo l’urto, l’auto si era sollevata da terra finendo per colpire una Renault Clio con a bordo cinque ragazzi tra i 21 e i 26 anni. Infine si era ribaltata, fermandosi una trentina di metri più avanti. Il conducente e i passeggeri si erano dati alla fuga, lasciando i giovani feriti all’interno della Clio.

Le ferite riportate da una delle vittime sono risultate particolarmente gravi: ricovero iniziale in terapia intensiva per il pericolo di vita, seguito poi da un lungo periodo di degenza in un centro specializzato per la riabilitazione.

Grazie alla visione delle immagini di videosorveglianza e ai rilievi tecnici effettuati sull’auto abbandonata, i carabinieri sono riusciti a ricostruire l’accaduto e a risalire al responsabile. L’arrestato è stato trasferito al carcere di San Vittore.

