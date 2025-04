Politica

SARONNO – E’ iniziato il countdown per la presentazione delle liste in vista delle elezioni amministrative, e ancora una volta, complice l’entusiasmo degli iscritti e la grande organizzazione, Obiettivo Saronno, Idea Futuro e Saronno Sicura le tre civiche indipendenti a sostegno della candidatura di Novella Ciceroni – sono le prime a uscire allo scoperto con i nomi dei candidati consiglieri.

Tra le fila delle tre civiche non mancano conferme e volti noti. Si ricandidano infatti tutti gli ex consiglieri comunali uscenti: Cristiana Dho, Lorenzo Puzziferri, Luca Davide e Luca Amadio, segno della continuità e della fiducia nel progetto condiviso. Accanto a loro, figurano candidati già attivi tra i viola come Francesco Porrello e Sara Roccabruna ma anche rappresentanti della società civile, dal mondo del commercio fino alle realtà associative cittadine, a testimonianza di un radicamento forte nel tessuto saronnese.

Sono diciannove i candidati consiglieri della lista civica indipendente Obiettivo Saronno compagine capofila della coalizione. Il gruppo è composto da: Luca Amadio, Cristiana Dho, Patrizia Maria Bizzarro, Gabriele Cozzi, Nicola Falcone, Marco Franchi, Rossella Manara, Francesca Marchetti, Antonio Marciano, Davide Marzorati, Tommaso Giacomo Mascarello, Laura Maria Massei, Raffaele Moffa, Sabina Monopoli, Vito Nardomarino, Generoso Petrillo, Samuel Romeo, Ilaria Maria Caterina Sgarzi e Maria Vivolo. I nomi rappresentano un insieme eterogeneo di esperienze e competenze, pronto a lavorare per il futuro della città con spirito civico e indipendente.

Anche Idea Futuro, la lista di giovani ha presentato la propria squadra composta da sedici candidati, selezionati per portare in consiglio comunale visioni innovative e concrete. Si tratta di: Luca Davide, Lorenzo Puzziferri, Thomas Luca Craddock, Claudia Maria Di Toma, Paola Dragone, Marco Foresta, Sara Gdoudi, Francesco Iovine, Andrea Lava, Luca Monaco, Francesco Porrello, Maria Pia Ronco, Davide Rossin, Diletta Signorini, Cristiano Soddu e Claudia Stasi.

Infine, Saronno Sicura ha ufficializzato i sedici candidati che correranno alle elezioni. Il gruppo è composto da: Innocenzo Tummolo, Veronica Emilia Alberio, Vito Annecca, Alessandra Costanzo, Uberto Cova, Cristina Di Dio, Salvatore Giardino, Fiorella Liberti, Alba Denise Migliori, Rosario Pagliaro, Roberto Ponti, Stefano Edmondo Riso, Sara Roccabruna, Federico Romani, Alessandro Varotto e Andrea Michele Arcangelo Vivolo. Il programma della lista punta su sicurezza, decoro urbano e ascolto, con l’obiettivo di restituire ai cittadini una città più vivibile e ordinata.

Vuoi altre notizie sulla campagna elettorale?

Gossip, interviste, eventi e aggiornamenti in tempo reale: 👉 clicca qui per accedere alla sezione elettorale di ilSaronno.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

Commenti