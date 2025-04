Comasco

ROVELLO PORRO – Questa sera la comunità si ritroverà per un momento di preghiera e ricordo nella chiesa parrocchiale di Rovello Porro. Alle 20.30 sarà celebrata una santa messa a suffragio di Papa Francesco e dei defunti dei mesi di marzo e aprile.

L’iniziativa, promossa dalla parrocchia, rappresenta un’occasione di raccoglimento e partecipazione comunitaria, dedicata a chi ha perso la vita negli ultimi mesi e per un pensiero speciale al Pontefice, come gesto di vicinanza e preghiera. La celebrazione è aperta a tutti i fedeli.

Anche a Saronno, nella chiesa prepositurale di San Pietro e Paolo in piazza Libertà, si è tenuto un momento di raccoglimento in ricordo del pontefice.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb

(foto archivio)

24042025