SARONNO – “Resistere all’abisso in cui ci stanno portando”: è l’appello che accompagna il testo e la locandina con cui l’assemblea antifascista saronnese annuncia la sua presenza di piazza domani, venerdì 25 aprile, in occasione del 25 aprile. L’appuntamento è alle 9,30 in piazza Libertà.

Ecco il testo che accompagna la locandina condivisa sui social dove non mancano riferimenti alla situazione della città di Saronno e sulla campagna elettorale in corso.

La storia non si ripete mai, se non come farsa.

Risulterebbe quindi improprio paragonare questo 2025 a qualche altro periodo della storia più o meno recente. Tuttavia, non è improprio provare a ragionare sul periodo attuale, su quali campanelli d’allarme sentiamo chiaramente, su quali rapide trasformazioni stia prendendo la realtà.

Negli ultimi mesi ne abbiamo sentite di tutte: il partito neonazista AFD che supera il 20% dei voti in Germania. La striscia di Gaza dipinta sui canali social del presidente degli Stati Uniti come Miami Beach. Dazi al 125%. Spese militari al 5%.

L’Europa allarmata da questo repentino irrompere della guerra nel discorso globale si affanna a intraprendere la strada del riarmo, con l’imposizione da parte di Von der Leyen di una spesa di 800miliardi. Evidentemente lorsignori preferiscono la guerra alla sanità, all’istruzione, alle pensioni, all’ambiente, insomma, ai diritti fondamentali delle persone, e investono in armamenti.

In questa cloaca passa quasi sottotono l’approvazione del cosiddetto Dl sicurezza. Una vera e propria manovra da “guerra interna” con cui si marginalizzano fasce sempre più ampie di persone e si preclude alle stesse la possibilità della protesta e del dissenso.

La realtà che abbiamo sotto gli occhi è un mondo apparecchiato per l’accumulo smodato di ricchezze nelle mani di pochi, pochissimi, a fronte dell’annaspare dei più.

In questo scenario in rapida evoluzione non possono mancare i nostalgici del ventennio, che cianciano di interventismo europeo e organizzano ronde contro la marginalità.

Il discorso securitario a Saronno, in vista delle elezioni, ha preso ancora una volta il sopravvento.

Oggi la “sicurezza” è priorità di chiunque si presenti alle elezioni, al punto che una lista civica che guarda all’associazionismo e al volontariato porta il nome di “Saronno Sicura”, lo stesso di una di destra di quindici anni fa.

Un’insicurezza percepita che è figlia del deserto che è stato creato: telecamere ovunque e ordinanze liberticide hanno letteralmente dato il colpo finale ad una libera aggregazione giovanile già fortemente repressa. Adesso gli stessi benpensanti che si lamentavano del vociare o del chiasso dei ragazzi, si lamentano di sentirsi insicuri con le strade vuote.

𝑀𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑒, 𝑛𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑠𝑡𝑒𝑠𝑠𝑜 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑙𝑎𝑡𝑒 𝑑𝑖 𝑔𝑢𝑒𝑟𝑟𝑎 𝑒 𝑑𝑖 𝑡𝑒𝑙𝑒𝑐𝑎𝑚𝑒𝑟𝑒?

Sì, perché la guerra è un momento di disciplinamento della popolazione, di restringimento dei margini del consentito, di repressione più feroce.

In questo abisso in cui ci hanno cacciato, le nostre stelle polari rimangono solidarietà e conflitto. La variante umana è un fattore in grado di inceppare questa corsa forsennata, come ha dimostrato la resistenza palestinese diffusasi in tutto il mondo. Nel nostro territorio negli ultimi mesi ci sono stati importanti manifestazioni a Nerviano contro la Leonardo, uno dei principali produttori bellici del Paese, e a Busto Arsizio contro la base Nato e la guerra.

𝑀𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑒, 𝑝𝑎𝑟𝑙𝑎𝑡𝑒 𝑑𝑖 𝑔𝑢𝑒𝑟𝑟𝑎 𝑖𝑛 𝑜𝑐𝑐𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑙 25 𝑎𝑝𝑟𝑖𝑙𝑒?

Contro l’abisso di allora, contro l’abisso di oggi.

𝐋𝐈𝐁𝐄𝐑𝐈𝐀𝐌𝐎𝐂𝐈

