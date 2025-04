Città

SARONNO – Si è tenuto nei giorni scorsi il primo di una serie di incontri dedicati alla Salute della Donna promossi da Onda (Osservatorio nazionale sulla salute della donna) e sostenuti anche da Saronno Point Odv.

Il primo evento Cafe’ Onco dal titolo “Il corpo e la mente: Oncologia e scelta del processo terapeutico. A chi appartiene il corpo del malato nel tempo della cura” ha visto il dialogo tra Giuseppe Di Lucca, direttore di Sc Oncologia di Saronno, con Andrea Invernizzi, psicologo e filosofo, argomentare la prospettiva scientifica e quella esistenziale.

Un incontro arricchente con molti spunti di riflessione per una tematica così delicata, ma così di alto valore per la complementarietà delle due prospettive come sottolineato anche da Maria Marconi, referente della psiconcologia.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla: ☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048 ☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn ☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

Commenti