SARONNO – Domenica 26 aprile l’associazione Cantastorie propone una nuova tappa del suo percorso di valorizzazione del patrimonio cittadino, con una visita guidata al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, uno dei luoghi simbolo della spiritualità, dell’arte e della storia di Saronno.

Il ritrovo è fissato alle 15.30 sul sagrato della chiesa e la visita si svolgerà in un unico turno, accompagnato dai volontari dell’associazione, profondi conoscitori del territorio e animati da una sincera passione per la cultura locale. L’iniziativa, aperta a tutti, non richiede prenotazione e si svolge a offerta libera.

L’appuntamento rientra nel calendario delle attività mensili promosse da Cantastorie, associazione culturale nata con l’obiettivo di promuovere e far conoscere i beni artistici e architettonici del territorio saronnese. Tra le iniziative più apprezzate anche i “Pomeriggi d’arte”, visite tematiche riservate ai soci, su prenotazione, che conducono alla scoperta di tesori nascosti o poco noti della zona.

(foto d’archivio)

