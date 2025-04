Cronaca

SARONNO – Le piante appena messe a dimora sradicate, un cartello pubblicitario divelto e il gabbiotto del fiorista danneggiato: è questo il bilancio dell’ennesimo episodio di vandalismo avvenuto nella notte tra mercoledì 23 e giovedì 24 aprile in via Milano.

A dare l’allarme sono stati numerosi residenti e passanti, che giovedì mattina si sono accorti dei danni lungo la strada e hanno immediatamente contattato la polizia locale. Sul posto sono arrivati gli agenti del comando della polizia locale, che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini. I vigili stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona, nel tentativo di risalire agli autori del raid.

Nel mirino dei vandali sono finite cinque piante appena piantumate, parte di un intervento di decoro urbano promosso nelle scorse settimane, oltre a un’insegna pubblicitaria e alla struttura del chiosco del fiorista, già più volte oggetto di atti vandalici.

Non si tratta purtroppo di un caso isolato: solo poche settimane fa, altri platani piantati lungo via Milano erano stati danneggiati con modalità simili, sollevando la preoccupazione di cittadini e commercianti della zona.

