SARONNO – Da domani inizia il 23° anno del MonFilmFest e per celebrare questo momento la città di Saronno dedica tre giorni il 25, 26, 27 aprile “Un mondo da raccontare, un’esperienza di tre giorni con il cinema che non ti aspetti a Saronno” in villa Gianetti.

Il laboratorio rapido di cinema è aperto a tutti i cittadini, è gratuito e promuove la partecipazione a una manifestazione unica nel panorama del cinema indie.

L’iniziativa è stata organizzata dall’associazione Immagina Aps e patrocinata dalla Città di Saronno, inizierà domani, dalle 15 alle 18.30 con la lezione “Scrivere un film”. Sabato 26 aprile si parte alle 9, fino alle 12.30, con la lezione “Preparare un piano di produzione”. Sabato dalle 14 alle 18.30 e domenica dalle 9 alle 12.30 si lavorerà sulla realizzazione. Dalle 14 alle 18 di domenica si conclude con “la condivisione”.

