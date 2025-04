iltra2

TRADATE – Sono aperte le iscrizioni al nuovo corso per assistente familiare, rivolto ai residenti maggiorenni dei Comuni di Castelseprio, Gornate Olona, Vedano Olona, Tradate, Lonate Ceppino, Castiglione Olona, Venegono Inferiore e Venegono Superiore.

L’iniziativa, promossa nell’ambito del Distretto sociosanitario di Tradate, fornirà ai partecipanti le competenze necessarie per svolgere attività di supporto alla persona, sia in ambito domestico che igienico-sanitario. Il corso è finalizzato a sostenere il benessere psico-fisico dell’assistito e a favorire il mantenimento e il recupero dell’autonomia, anche in condizioni di fragilità, riducendo il rischio di isolamento sociale.

L’opportunità formativa è pensata per rispondere in modo concreto alla crescente richiesta di figure specializzate nell’assistenza alla persona, con ricadute positive sia per le famiglie che per il tessuto sociale locale. Per informazioni dettagliate sulle modalità di iscrizione e sul calendario del corso è possibile rivolgersi agli uffici dei Comuni aderenti o consultare i canali istituzionali.

(foto: i Comune di Tradate)

