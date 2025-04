Cronaca

SARONNO – Una bravata? Un dispetto? Una prova? Non è ancora chiaro cosa abbia spinto cinque ragazzi, arrivati nel pomeriggio di giovedì 18 aprile nel parcheggio interrato di via Pola, a svuotare diversi estintori creando una densa nuvola bianca che ha invaso l’intera area di sosta.

C’è chi è arrivato a piedi e che in bici poco dopo le 17,20. Il gruppo si è mosso con sicurezza, ha preso gli estintori e li ha scaricati nascondendosi dietro ai pilastri.

A interrompere la scena è stato l’arrivo di un automobilista che, dopo aver parcheggiato, si è accorto di quanto stava accadendo e ha dato subito l’allarme alla polizia locale e a Saronno Servizi, la società che gestisce l’area di sosta. A questo punto i giovani si sono allontanati di corso

Sul posto è intervenuto il comando della polizia locale che ha raccolto la segnalazione e avviato gli accertamenti. La società Saronno Servizi ha sporto denuncia: oltre al gesto in sé, a preoccupare è anche il danno economico, poiché sarà necessario sostituire gli estintori danneggiati, con costi a carico dell’ex municipalizzata.

Determinante, per provare a risalire ai responsabili, potrebbe rivelarsi il sistema di videosorveglianza installato nell’area. Le immagini registrate saranno ora esaminate nella speranza di identificare con precisione i giovani coinvolti.

(foto archivio)

