SARONNO – “Una festa complessa, che porta con sé il peso della storia ma anche la possibilità di unire e guardare avanti”: è con queste parole che Rienzo Azzi, candidato sindaco del centrodestra unito, interviene sul significato del 25 aprile, in vista delle celebrazioni per la Festa della Liberazione.

“Il 25 aprile è una festa complessa, non possiamo nascondercelo. Celebra al tempo stesso la fine della II Guerra Mondiale con la liberazione dall’invasore straniero e la fine di una dilaniante guerra civile durata 20 mesi che vide l’Italia divisa in due non solo geograficamente”, sottolinea Azzi, che invita a riflettere sul valore autentico di questa ricorrenza.

Per il candidato del centrodestra, infatti, il significato del 25 aprile non è mai stato messo in discussione, ma rappresenta semmai un’occasione di memoria condivisa: “Io sono tra quelli che l’hanno sempre festeggiata. Di famiglia socialista, un padre partigiano decorato al valor militare, iscritto da sempre all’Anpi”. Azzi ricorda con emozione il legame con la Resistenza e con alcune figure storiche del territorio: “Ricordo ancora con piacere e commozione le lunghe chiacchierate con Paride Brunetti, nome di battaglia ‘Bruno’, amico di mio padre, decorato con la medaglia d’argento al valor militare per le sue temerarie azioni durante la guerra partigiana e nel dopoguerra consigliere comunale a Saronno del Partito Comunista”.

Il suo intervento si conclude con un appello al superamento delle divisioni ideologiche, in nome di un’unità ritrovata e consapevole: Oggi sarò perciò in piazza a ricordare i caduti saronnesi di ambo le parti in uno spirito di vera pacificazione nazionale. Abbiamo il dovere di ricordare non per guardare indietro e per rinfocolare vecchie divisioni ideologiche ma per guardare avanti, per costruire insieme un Paese migliore di quello che abbiamo”.

“Viva il 25 aprile!”, chiude Azzi, riaffermando il valore della Liberazione come punto di partenza per una memoria condivisa e per un futuro costruito insieme.

