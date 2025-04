Città

SARONNO – Un 25 aprile da seguire passo passo: anche quest’anno ilSaronno racconterà in tempo reale la cerimonia per la Festa della Liberazione con una diretta play by play dai luoghi simbolo della città.

Il ritrovo è fissato alle 10 in piazza Libertà. Da qui partirà l’alzabandiera, che darà ufficialmente il via alle celebrazioni. Subito dopo, si formerà il corteo che attraverserà corso Italia, piazza San Francesco, via Diaz e viale Rimembranze, per arrivare in piazza Caduti Saronnesi. E’ stato annunciata anche la presenza dell’Assemblea antifascista del Saronnese.

Il corteo farà poi tappa al monumento a Salvo D’Acquisto e al monumento ai Caduti Saronnesi si terranno i discorsi ufficiali.

Quindi si terrà il trasferimento alla rotonda del Malnino per lo scoprimento della targa in memoria dei Caduti del 26 aprile 1945.

