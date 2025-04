Altre news

SARONNO – Giovedì 25 aprile, secondo le previsioni di 3B meteo, il tempo sarà stabile e prevalentemente soleggiato su Saronno per tutta la giornata. I cieli si manterranno sereni o poco nuvolosi senza rischio di precipitazioni. Le temperature saranno gradevoli, con valori compresi tra i 10°C di minima e i 23°C di massima. I venti soffieranno moderati da Nord sia durante le ore mattutine sia nel corso del pomeriggio, contribuendo a mantenere un clima asciutto e limpido. Non risultano segnalazioni di allerta meteo per il territorio di Saronno.

Nel Tradatese e nelle Groane, la situazione sarà simile a quella di Saronno, con tempo stabile e soleggiato. Tuttavia, nel Tradatese è prevista un’allerta meteo per vento, a causa di raffiche più sostenute, in particolare nel pomeriggio. Le temperature saranno leggermente inferiori a Saronno, con minime attorno agli 11°C e massime sui 22°C.

In Lombardia, il tempo si manterrà stabile e soleggiato su gran parte del territorio, con condizioni simili a quelle di Saronno. Non si escludono locali rinforzi del vento nelle aree pedemontane e prealpine, ma in generale la giornata sarà favorevole per attività all’aperto.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.