SARONNO – “Festeggiamo, oggi, il giorno più bello dell’anno, quello in cui ricordiamo e celebriamo la Liberazione dell’Italia dall’occupazione nazista e dal regime fascista”. Inizia così la nota di Francesca Rufini di Tu@Saronno. “Oggi ricordiamo gli eroi della Resistenza Italiana, che hanno combattuto e dato la vita per regalare a noi la libertà di cui godiamo oggi; celebriamo chi ha lottato per sconfiggere il nazifascismo, chi ha vissuto onorando gli ideali di libertà ed uguaglianza, su cui si fonda oggi la nostra Repubblica, combattendo contro chi quegli ideali aveva calpestato, sacrificandoli sull’altare dell’odio e del razzismo.

Oggi è il giorno in cui si celebrano i giusti, perché in quella guerra – e lo dobbiamo dire e ce lo dobbiamo ricordare – c’era una parte giusta e una parte sbagliata ed è solo perché ha vinto quella giusta che possiamo stare qui oggi a parlarne liberamente. E se questo giorno deve unire, come pure noi crediamo, lo deve fare in nome dei valori di libertà, uguaglianza e giustizia sociale che erano i valori della parte giusta e dei suoi caduti: oggi non è, né mai sarà il giorno per celebrare i caduti saronnesi “di ambo le parti”! Non chiuderemo mai gli occhi, né cancelleremo mai la memoria delle terribili ideologie nazifasciste che hanno devastato l’umanità, e il nostro paese, perché quelle “vecchie divisioni ideologiche” vanno ricordate eccome; solo così, caro Azzi, si può guardare avanti, tutti insieme“.

