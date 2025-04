Città

SARONNO/SARONNESE – Un fine settimana caratterizzato da celebrazioni per la Festa della Liberazione, visite guidate al patrimonio artistico del saronnese, pedalate tra città e campagna e sagre con i prodotti d’eccellenza del nostro territorio.

Venerdì 25 aprile

SARONNO – Alle 10 ritrovo in piazza Libertà per l’alzabandiera in occasione della “Festa della Liberazione”. A seguire, corteo con partenza da corso Italia – piazza san Francesco – via Diaz – viale Rimembranze – piazza Caduti Saronnesi. Informazioni al sito internet www.comune.saronno.va.it .

LIMBIATE – In occasione della Festa della Liberazione, Comune e ANPI locale invitano la cittadinanza a partecipare al corteo celebrativo con partenza alle 10.15 da Largo Partigiani. Il corteo attraverserà le vie del centro per concludersi alle 11 al Municipio, dove si terranno la deposizione della corona, un momento di preghiera e gli interventi istituzionali. Informazioni al sito www.comune.limbiate.mb.it.

SARONNO – Dalle 16, alla chiesa di San Francesco, concerto in occasione dell’80° anniversario della liberazione con il Coro da Camera Hebel, diretto da Diego Ceruto e con la direzione artistica di Alessandro Cadario. Informazioni al sito internet www.comune.saronno.va.it .

Sabato 26 aprile

CERIANO LAGHETTO – L’associazione BCGroane – Fiab propone dalle 9 l’evento “Un giro intorno a Milano. La città e la campagna”, si replica domenica 27. Maggiori dettagli al sito internet www.comune.ceriano-laghetto.mb.it .

SARONNO – Tornano le visite guidate al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli; le guide volontarie dell’associazione Cantastorie saranno a disposizione per raccontare la storia e l’arte del santuario, le eventuali offerte saranno destinate ai restauri degli affreschi e al progetto “ChieseAperte”. Informazioni al sito internet www.chieseapertesaronno.it .

Domenica 27 aprile

MEZZAGO – Torna la nuova edizione della “Sagra Asparago Rosa”, una delle sagre più antiche della Lombardia che celebra il suo prodotto d’eccellenza con eventi gastronomici, musica, cultura e attività per tutti. Informazioni al sito www.comune.mezzago.mb.it.