Basket

SARONNO – Missione compiuta per la squadra B della Robur Saronno, che partecipa al campionato di basket maschile serie Dr2: al Palaronchi ieri sera i biancazzurri come da pronostico hanno superato il Csg Busto Garolfo, consolidando così il loro secondo posto in classifica in vista dei playoff (ai quali parteciperanno le prime otto, solo una salirà di categoria).

Restando al match di giovedì sera, di fronte ad un centinaio di spettatori i saronnesi – in campo rimaneggiati – hanno sudato forse anche più del previsto per avere la meglio su un Csg davvero mai domo: finale 79-71 (all’intervallo 46-41).

Classifica

Soul Basket Milano 40 punti, Robur Saronno 38, Azzurri Niguardese, Brusuglio 36, Mojazza Milano e Bollate Goss 32, Players Marc. e Cesano Seveso 24, Osl Garbagnate e Murat Bollate 18, Csg Busto Garolfo 16, Basket Canegrate 10, Libertas Vanzago e San Giuseppe Arese 8.

(foto: alcuni momenti del match)

25042025