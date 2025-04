Calcio

SARONNO – Partita “speciale” quella prevista domenica pomeriggio allo stadio “Colombo Gianetti” di via Biffi a Saronno dove per la penultima giornata di Eccellenza i locali del Fbc ricevono il Legnano, E’ una gara sempre molto sentita da parte dei tifosi, quelli ospiti non potranno essere presenti per il divieto imposto dalle autorità: non potranno accedere allo stadio i residenti in provincia di Milano, per questioni di ordine pubblico ed alla luce degli incidenti fra opposte tifoserie che si erano registrati in passato.

L’incontro inizia alle 15.30 ed il Fbc Saronno invita i supporter locali a recarsi all’ingresso un’ora prima del via, per consentire un ordinato accesso allo stadio. Alle 14.15 apriranno i cancelli per consentire che i controlli disposti dalle forze dell’ordine si svolgano in modo ordinato e senza code.

