Politica

SARONNO – “Ancora danni al verde pubblico in via Milano”. A denunciarlo con amarezza è Simone Galli, candidato consigliere comunale per il Partito Democratico, che interviene dopo gli atti vandalici messi a segno tra martedì 23 e mercoledì 24 aprile. Ignoti hanno spezzato alcune delle nuove piantumazioni di platani, danneggiando anche il gazebo di un rivenditore di fiori.

“Devo purtroppo constatare con grande rammarico – ha commentato Galli – che persiste la totale mancanza di rispetto verso il verde urbano da parte di qualche vandalo che non trova nulla di meglio da fare per riempire le sue giornate oziose”. Il riferimento è alle piante spezzate proprio pochi giorni dopo la messa a dimora. Non si tratta della prima volta: episodi simili si erano già verificati a fine marzo.

Le piantine, come sottolinea il candidato del Pd, erano attese da decenni in via Milano e sono state selezionate per la loro resistenza al cancro colorato, una malattia che colpisce in particolare i platani. “Oltre all’ovvio danno economico per la collettività – ha aggiunto – vi è un ulteriore danno dovuto alla loro morte”.

Galli ha infine rivolto un pensiero anche al fiorista della zona: “Mi dispiace anche per il rivenditore di fiori, il cui gazebo è stato oggetto degli stessi gesti vandalici. Un gesto incivile e ingiustificabile, che colpisce chi ogni giorno lavora e contribuisce a rendere decorosa e viva la nostra città”.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09