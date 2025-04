Politica

SARONNO – La lista Forza Italia – Noi Moderati ha ufficializzato i nomi dei propri candidati consiglieri che corrono nel centrodestra unito a sostegno di Rienzo Azzi Sindaco. Ventiquattro i nomi scelti per rappresentare l’area moderata all’interno della coalizione Centrodestra Unito per Saronno, che punta a rilanciare la città con una proposta amministrativa fondata su esperienza, pragmatismo e valori liberali.

Tra i candidati figurano volti noti della politica locale, professionisti affermati e rappresentanti del mondo associativo. La lista è guidata da Maria Assunta Miglino con importanti ritorni come quello di Lorenzo Azzi, Dario Lonardoni e Maria Elena Pellicciotta già impegnato in precedenti esperienze amministrative, e diversi esponenti attivi nel tessuto sociale saronnese.

Questi i nomi ufficiali: Maria Assunta Miglino detta “Mara”, Lorenzo Azzi, Marco Caronni, Lisalberta Castaldi, Danilo Ceriani, Tiziano Conti, Agostino De Marco, Maria Grazia De Novellis, Mario Daniele Etro, Massimiliano Farinelli, Patrizia Gregoris, Alberto Maria Landini, Francesca Chiara Librandi, Dario Lonardoni, Giuliano Melosi, Pasqualina Nigro detta “Lilla”, Davide Pasini, Daniela Parotti, Mariaelena Pellicciotta detta “Pelli”, Daniela Pezzani, Federico Fernando Giuseppe Pincione, Diego Riva, Paolo Rosio e Giuseppe Sgrò detto “Beppe”.

Con questa lista, Forza Italia – Noi Moderati si propone di offrire una rappresentanza seria e concreta all’interno di un progetto di governo cittadino che punta su sicurezza, sviluppo economico e semplificazione amministrativa.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09