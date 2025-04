SARONNO – È originario di Saronno l’uomo coinvolto nel tragico episodio avvenuto nella serata di giovedì 24 aprile a Volvera, in provincia di Torino, dove una lite tra vicini si è trasformata in una tragedia con tre morti.

Il dramma si è consumato in via XXIV Maggio 47 intorno alle 20. Secondo le prime ricostruzioni il 34enne autotrasportatore nato a Saronno e già noto alle forze dell’ordine, avrebbe aggredito a coltellate una giovane coppia vicina di casa, uccidendo entrambi. Subito dopo, si sarebbe tolto la vita con la stessa arma, colpendosi alla gola.

Le vittime sono Chiara Spatola, 28 anni, e Simone Sorrentino, 23 anni. I due, che avevano in programma di trasferirsi a Rivalta, sono stati trovati senza vita nel cortile dell’abitazione. Per loro, nonostante l’arrivo dei carabinieri della compagnia di Pinerolo e dei soccorritori del 118, non c’è stato nulla da fare.

Saranno ora i militari dell’Arma a chiarire l’esatta dinamica e le motivazioni dietro a questa tragedia che ha scosso profondamente la comunità locale.

