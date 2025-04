Politica

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo integralmente la nota diffusa dalla Lega Lombardia in occasione del 25 aprile firmata dal segretario cittadino Angelo Veronesi

“Ogni 25 aprile si sente la sinistra sbraitare contro chiunque la pensi diversamente, dando patenti di fascismo a tutti.

Chiedere la sicurezza in città non è fascismo, ma giustizia e libertà. La Lega è dalla parte di chi lavora e delle loro famiglie, che hanno diritto di vivere a Saronno in libertà.

Libertà è poter girare in tranquillità a Saronno senza essere aggrediti o senza finire vittima di rapine o di atti delinquenziali. Libertà è poter esprimere la propria opinione.

La storia della Lega parte da Umberto Bossi e dal suo primo incontro, nel 1979, con Bruno Salvadori, leader dell’Union Valdôtaine, un movimento politico che partecipò alla Resistenza insieme ad altri federalisti ed autonomisti. La Lega nasce dalla Dichiarazione di Chivasso del 1943, dove è scritto a chiare lettere che la dittatura trovò nel regime centralista la base su cui appoggiarsi. La nuova repubblica si sarebbe dovuta fondare sul federalismo, per allontanare qualsiasi nuovo rigurgito dittatoriale.

Oggi viviamo in una repubblica incompiuta, in cui sussiste solo la separazione dei poteri legislativo, giudiziario ed esecutivo. Il quarto potere di sovranità è detenuto solo dallo Stato. La Lega ha una missione di libertà da compiere: separare il potere di sovranità tra Stato, Regioni, Province e Comuni.

Solo in questo modo si può trasformare l’Italia in una moderna repubblica federale, fondata sul rispetto e sulla responsabilità delle comunità locali e sulla responsabilità individuale. Crediamo che il cambiamento venga dalla fiducia nella gente comune e nella partecipazione attiva alla vita politica. Solo affidando al popolo le redini del comando potremo garantire una politica responsabile e vicina ai reali bisogni dei cittadini.

Il 25 aprile si ricordi che è la Lega la vera Resistenza per la libertà e il federalismo, contro il pensiero unico che la sinistra vuole imporre.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09