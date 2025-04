Saronnese

ORIGGIO – Un sabato speciale, domani, 26 aprile, alla fiera di Origgio, che aprirà i cancelli alle 9 per accogliere i visitatori con un programma fitto di appuntamenti pensati per grandi e piccoli: il terzo giorno della fiera del bestiame di Origgio vede dodici ore di spettacoli, animazioni, food truck e tanto altro.

Dalle 10 prenderanno il via due delle attrazioni principali della giornata: il raduno di truck, che vedrà decine di mezzi pesanti in esposizione, e le esibizioni equestri accompagnate da musica, uno spettacolo suggestivo per gli amanti degli animali e non solo. In contemporanea, partirà anche l’animazione per bambini, con giochi e attività dedicate ai più piccoli.

A mezzogiorno spazio alla gastronomia, con la prima apertura delle aree ristoro per pranzi all’aperto e specialità locali.

Il pomeriggio, proseguirà all’insegna dello sport e del divertimento: alle 15 si riparte con la gimcana ludica a cavallo dedicata ai ragazzi.

A partire dalle 19:30, le attività di ristorazione torneranno operative per la cena, offrendo un’ulteriore occasione di convivialità prima di concludere la giornata.

La giornata si concluderà alle 21 con uno spettacolo musicale.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09