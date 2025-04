Città

SARONNO – Un’occasione di preghiera e vicinanza per la comunità ecclesiale: domani, sabato 26 aprile, a partire dalle 9.30 sarà possibile seguire in diretta le esequie solenni di Papa Francesco trasmesse dal Centro Televisivo Vaticano. La proiezione avverrà nella Sala della Comunità del cinema Silvio Pellico di Saronno.

L’iniziativa, promossa da Acec (Associazione cattolica esercenti cinema), invita i fedeli a ritrovarsi insieme per condividere un momento di raccoglimento e testimoniare la propria vicinanza alla Chiesa universale in un passaggio tanto significativo.

L’ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza. La comunità locale è chiamata a partecipare per onorare la figura del Santo Padre e accompagnarlo con la preghiera nel suo ultimo viaggio.

