SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, mercoledì 24 aprile, spiccano episodi di vandalismo che hanno colpito diverse zone della città, con danni a un chiosco e a un parcheggio pubblico. In primo piano anche un appello dell’Enpa per aiutare i cuccioli abbandonati, il fermo del responsabile di un grave incidente e l’impegno civile della partigiana Ivonne Trebbi candidata alle amministrative.

In via Milano è stato preso di mira un chiosco di fiori, colpito da un raid vandalico che ha causato la distruzione di piante e il danneggiamento della struttura.

Nel parcheggio di via Pola ignoti hanno svuotato gli estintori all’interno dell’area sotterranea, lasciando una situazione di disordine e potenziale pericolo.

È stato arrestato il 33enne ritenuto responsabile dell’incidente avvenuto a febbraio, in cui erano rimaste ferite cinque persone; l’uomo era fuggito subito dopo lo scontro.

L’Enpa lancia un appello per sostenere le colonie feline del territorio: mancano cibo e risorse per nutrire i gattini nati in queste settimane.

Ivonne Trebbi, partigiana e simbolo della Resistenza, si candida con TuSaronno, portando la sua testimonianza di memoria e impegno civico nella campagna elettorale.

