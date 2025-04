Città

SARONNO – Anche la lista Insieme per crescere ha ufficializzato i sedici candidati al consiglio comunale che sosterranno la candidatura a sindaco di Ilaria Pagani. Si tratta di una formazione nata dal nucleo cittadino di Azione, alla quale si è affiancata la collaborazione di Italia Viva.

Nel gruppo spiccano diversi volti noti di Azione, come Silvio Barosso e Ambrogio Mantegazza mentre Cecilia Corsaro è la delegata di Italia Viva. Scorrendo l’elenco inevitabile pensare ad un’illustre assenza di cui si era parlato molto ma che evidentemente non ha visto il progetto concretizzarsi. L’elenco dei candidati include molti nuovi ingressi, scelti per allargare il campo della rappresentanza e dare spazio a esperienze diverse.

Questi i nomi ufficiali della lista: Silvio Barosso, Ambrogio Mantegazza, Cecilia Corsaro, Giorgio Papp, Carolina Salmaso, Matteo Sabatti, Marzia Parra, Francesco Ricca, Rebecca Di Berardino, Gabriele Busnelli, Maura Beretta, Giuseppe Principato, Mattia Ceriani, Alessandro Attanasio, Fiorenza Ricciardi e Andrea Parravicini.

