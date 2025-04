Politica

SARONNO – In segno di rispetto per il lutto nazionale proclamato a seguito della morte di Papa Francesco, la candidata sindaca Ilaria Pagani ha annunciato l’annullamento di tutti gli appuntamenti previsti nella sua agenda elettorale.

“Condivido il dolore profondo che attraversa il nostro Paese per la scomparsa del Santo Padre”, ha dichiarato Pagani, esprimendo cordoglio per la perdita di una figura che ha rappresentato per milioni di persone un riferimento spirituale e umano di straordinaria rilevanza.

Dopo la sospensione delle attività, la campagna della candidata riprenderà regolarmente domenica 27 aprile, con la presenza del gazebo nel quartiere Prealpi durante la mattinata e nel pomeriggio in piazza Libertà.

