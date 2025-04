Città

SARONNO – Domani, sabato 26 aprile, si terrà l’undicesima edizione di “Pedala, Resisti, Pedala”, la tradizionale biciclettata organizzata da Anpi Saronno e Fiab Saronno in occasione dell’80° anniversario della Liberazione dal nazifascismo.

La partenza è fissata alle 9.30 da piazza Caduti Saronnesi a Saronno. Il percorso attraverserà diversi luoghi simbolo della Resistenza e della memoria storica del territorio, fino ad arrivare a Caronno Pertusella, al Parco della Resistenza, dove l’arrivo è previsto intorno alle 11.30.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Saronno e dal Comune di Caronno Pertusella, vuole essere un’occasione per unire memoria storica e impegno civile attraverso un gesto semplice ma significativo come quello del pedalare insieme. Il ritorno a Saronno sarà libero.

La partecipazione è aperta a tutti ed è fortemente consigliato l’uso del casco. In caso di maltempo, la manifestazione sarà sospesa.

Per informazioni e iscrizioni è possibile scrivere a Claudio di Anpi Saronno ([email protected]) o a Stefano di Fiab Saronno ([email protected]).

