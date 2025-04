Cronaca

SARONNO – Il centro storico di Saronno continua a fare i conti con episodi di degrado, sempre più frequenti, tra interventi delle forze dell’ordine per risse e liti e soccorsi per intossicazioni da alcol. Ora si segnalano anche tentativi di furto durante le celebrazioni religiose.

L’ultimo episodio è avvenuto l’altra sera alla prepositurale dei Santi Pietro e Paolo, in piazza Libertà. Durante una messa in suffragio di papa Francesco officiata dal prevosto monsignor Giuseppe Marinoni, un fedele aveva chiesto di portare con sé il proprio monopattino all’interno della chiesa per timore di furti, visto il recente aumento di episodi analoghi in zona. Poco dopo, un uomo è entrato nel luogo di culto fingendo di pregare e si è diretto verso il monopattino. Nel tentativo di portarlo via, è stato notato dal proprietario e da alcuni volontari, che sono riusciti a fermarlo. Il ladro ha abbandonato il mezzo fuori dalla chiesa ed è fuggito a piedi.

Il furto, fortunatamente, è stato sventato, ma l’episodio rilancia l’allarme sicurezza anche nei luoghi simbolo della città.

(foto: polizia locale alla chiesa prepositurale)

