CARONNO PERTUSELLA – Oggi 25 aprile il campionato di Serie A1 di softball anticipa la quinta giornata, accogliendo l’invito del Coni, Comitato olimpico, a rimodulare il calendario a seguito della sospensione degli eventi sportivi previsti sabato, quando si terranno i funerali di papa Francesco. Si giocherà dunque venerdì 25 aprile, con una coda domenica 27.

A Saronno e Caronno occhi puntati sul diamante

Continua il momento d’oro per l’Inox Team Saronno, che questo pomeriggio alle 16 accoglie in casa, campo di via De Sanctis, le Thunders Castellana. Le saronnesi arrivano da sei vittorie consecutive e vogliono allungare la striscia positiva. “Affrontiamo una squadra aggressiva – spiega il coach Willy Pino – ma ci siamo allenate bene, il morale è alto e vogliamo continuare così”. In pedana confermate Toniolo e Caudill.

Morale alto anche in casa Rheavendors Caronno, che riceverà alle 15 a Bariola il Collecchio dopo la prima doppietta stagionale contro Rovigo. Tutto il roster è disponibile, con qualche dubbio solo sulla presenza in pedana di Messina Garibaldi (foto). Se non dovesse farcela, sono pronte Durot o Rusconi, mentre Riko Murayama partirà in gara-2. “Non sarà facile – ha commentato la coach ospite Loredana Auletta – ma daremo il massimo”.

Le altre sfide del venerdì

A Rovigo si gioca il doppio confronto tra le padrone di casa e le Blue Girls Bologna, mentre a Parma l’Old Parma affronta le campionesse d’Italia dell’Mkf Bollate, impegnate in un tour de force che prevede anche l’anticipo della 18ª giornata domenica a Pianoro, sempre contro le Blue Girls.

Domenica in campo Forlì e Macerata

Il weekend si chiuderà domenica con la sfida tra Italposa Forlì e Ares Safety Macerata, due squadre reduci da pareggi e in cerca di conferme.