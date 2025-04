iltra2

TRADATE – È in programma martedì 29 aprile il consiglio degli oratori di Tradate, Abbiate e Ceppine, un importante momento di confronto aperto a tutti coloro che desiderano contribuire alla vita degli oratori cittadini.

L’appuntamento si terrà all’oratorio di Tradate, in via Manzoni, con inizio alle ore 20.45. Sarà un’occasione per lavorare insieme sui temi legati all’oratorio estivo 2025, alla pianificazione di eventi e allo sviluppo di nuove proposte per coinvolgere giovani, famiglie e volontari nella comunità oratoriana.

Il tavolo di lavoro è aperto a tutti: animatori, genitori, educatori, collaboratori storici e nuovi volenterosi. Un’occasione concreta per dare una mano e contribuire a costruire un’estate ricca di esperienze educative e socializzanti. L’oratorio lancia un invito chiaro e accogliente: “Ci dai una mano? Ti aspettiamo!”. Perché, come recita lo slogan dell’iniziativa, “qui c’è spazio per tutti”.

(foto: educatori dell’oratorio di Tradate)

