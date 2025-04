Cronaca

SOLARO – Nel pomeriggio di ieri, giovedì, un incidente tra due auto ha richiesto l’intervento dei soccorsi in via Varese, a Solaro. L’allarme è scattato alle 15.32 e ha coinvolto una giovane donna di 25 anni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Rho con una propria pattuglia ed un’ambulanza, arrivata in quello che dal punto di vista sanitario viene definito come “codice giallo”. Dopo le prime cure, non si è però reso necessario l’eventuale trasporto in ospedale.

ROVELLO PORRO – Intorno all’1 di notte, un uomo di 37 anni ha accusato un malore mentre si trovava nella zona della stazione ferroviaria di via Vittorio Veneto. L’intervento è stato classificato come codice giallo e ha richiesto l’intervento dei carabinieri di Cantù e di un’ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca. Il paziente è stato trasportato all’ospedale di Saronno, in condizioni dunque non particolarmente preoccupanti.

(foto archivio: una ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca in servizio sul territorio per una precedente emergenza sanitaria)

